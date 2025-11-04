出演熱望のシム・ウンギョンが主演

つげ義春の漫画を原作にした三宅唱監督の最新作「旅と日々」が１１月７日から公開される。

日常から離れて自身と向き合う旅の様子をユーモアを交えながら細やかに描き、スイス・ロカルノ国際映画祭で金豹（きんひょう）賞に輝いた。三宅監督と主演のシム・ウンギョンに今作の魅力を聞いた。（石塚恵理）

日本での仕事に行き詰まった韓国人の脚本家・李（イ）（シム）が、雪国へと旅に出る物語。旅にまつわる２本の短編を一つの映画にした。三宅監督は「つげさんの漫画は、何度読んでも新しい驚きがある。この２作は、組み合わせたら夏と冬の両方を映画館で味わえる面白い映画体験になるんじゃないかと思いました」と話す。

前半では、李がつげの同名漫画を原作に脚本を手がけた映画作品として「海辺の叙景」が劇中劇で登場する。そして後半、李が旅に出て、おんぼろ宿のものぐさな主人・べん造（堤真一）と出会う展開は「ほんやら洞のべんさん」を基にした。

「ほんやら――」の主人公は漫画家の男性だが、映画ではべん造との違いを強調するため国籍と性別を変えた。加えて、「つげさんもよく私小説的な手法で漫画を描いている。同様に、自分が実感を持って描ける職業の方がいい」と、李を脚本家という設定にした。

故郷を離れ、日本で仕事をする李が抱える言葉への葛藤は、自身が脚本に携わる中で感じてきたことでもあるという。「生きていると自分の考えが固まって、無意識のうちに先入観が生まれてしまう。目の前に新しい何かが現れても、今まで見てきたものに当てはめてしまうのは、単純にすごく残念なことですよね」

ロカルノでは各国の観客から高い評価を受け、「国籍や人種に関係なく、誰もが現代社会にある程度疲弊していて、休息や旅を必要としているのでは」と気がついた。「旅に出る時の喜びと、他者と出会う時の恐れや新鮮な驚きを一つの希望として受け取っていただけたんじゃないかな」

つげ作品に宿るおかしみを捉え、「堅苦しくない」作品に仕上げた自負がある。「仕事なんて、サボっちゃえばいいと思うんですよ。時には全部放り投げて、映画館に休みに来るつもりで味わっていただければ。それには応えられる映画になっていると思います」

シム「主人公の悩みに共感」

元々、三宅監督作品への出演を熱望していたシムは、脚本について「この数年間読んだ中で一番好きでした」と話す。「三宅監督の映画で素晴らしいのは、今を生きる私たちが主人公であるところ。李も、私と同じような悩みを抱きながら生きているということが脚本にちゃんと描かれていた。李の心境に共感できる人は多いと思います」

李は、自身が脚本を書いた映画を見て自分の才能を信じられなくなってしまう。「私も自分の芝居に対していつもそう感じている。俳優でいる限り終わらない悩みだと思うけれど、精いっぱい頑張っても満足できたことはありません」と演じた主人公への共感を示す。

李の境遇は、数々の日本作品に出演してきた自身と重なる点もあるようだ。意識したのは「そのままいること」だ。「こういう性格だからこうする、という演じ方ではなく、カメラの前に立って、積もっている雪や周りの風景を見て、感じたものをそのまま出す。余白を作りたかったんです」

李がべん造と出会い、再び仕事に前向きになっていく過程は、自身にとっても力になったという。「演技のことを考えると、いつも『うまくやらないと』って緊張しちゃうんですが、この作品を通して、少し解放された感じがしました」