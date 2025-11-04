２年連続でワールドシリーズ（ＷＳ）優勝を果たしたドジャースは、３日（日本時間４日）に地元ロサンゼルスでパレードと優勝報告会を行った。

一方、３２年ぶりのＷＳ制覇を目指したブルージェイズは第７戦までデッドヒートを繰り広げた末、延長１１回に力尽きた。紙一重の勝負に敗れた直後、主砲のウラジーミル・ゲレロ内野手（２６）はしばらくベンチから動けず、肩を落としながら涙を流した。多くのファンの心を打つシーンにもなったが、本人は前を向いて動き出したようだ。

ＬＡの街が歓喜に沸いたこの日、米誌「ＯＮ ＳＩ」など複数の米メディアがＳＮＳ上に投稿された陽気なゲレロの姿を報じている。そこでは機内に流れる大音量の音楽にノリノリになり、さながらカラオケ状態となっているゲレロが映し出されていた。

同誌によると「家族はメキシコのカンクンに向かった」とのことで「プライベートジェット内に音楽を大音量で流し、歌を口ずさみながらＡＬＣＳ（ア・リーグ優勝決定シリーズ）のＭＶＰトロフィーを手に上機嫌だった」と伝えている。

最後の攻撃では山本から二塁打で出塁したものの後続が続かず、同点のホームを踏めずにゲームセット。同誌は「彼は今後何年もリーグのスター選手であり続けるだろう。確かに敗戦は悔しいが、オフシーズンを思う存分楽しむに値する」とねぎらいの言葉を向けていた。