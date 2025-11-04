宮地エンジ、上期経常を30％上方修正

宮地エンジニアリンググループ <3431> [東証Ｐ] が11月4日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の23億円→29.9億円(前年同期は46.2億円)に30.0％上方修正し、減益率が50.3％減→35.4％減に縮小する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の41億円(前期は94.9億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第２四半期（中間期）の売上高は、手持ち工事が概ね順調に推移したことから、ほぼ前回予想どおりとなる見込みです。利益面につきましては、当期竣工工事に係る設計変更が期首の想定を上回ったことから、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益は、いずれも前回発表予想を上回る見込みであります。 なお、通期業績予想につきましては現在精査中であり、2025年11月11日に予定しております2026年3月期第2四半期（中間期）決算発表時にお知らせいたします。

