人気ハリウッド女優のブリー・ラーソンさん（36）が2025年10月31日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズの第5戦を観戦したことを取り上げた。

ドジャースタジアムの名物グルメ「ドジャードッグ」

ドジャースは日本時間11月2日に行われた第7戦で5-4の劇的勝利で、ワールドシリーズ2連覇となった。

第5戦を現地観戦していたブリー・ラーソンさんはインスタグラムで、「the Dodger dog only partially made up for the Dodger's L」（編訳：ドジャースの敗戦をドジャードッグだけが埋め合わせてくれた）と投稿した。ドジャースタジアムで行われたこの試合、ドジャースは1-6でやぶれていた。

インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをかけて、ジャケットにデニムを合わせ、インナーはドジャースのトップスらしきコーデだ。サングラスに手をあて、驚くような表情をみせていた。

そして写真2枚目では、ドジャースタジアムの名物グルメ「ドジャードッグ」の写真も公開していた。