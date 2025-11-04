日野自、今期経常を一転53％増益に上方修正

日野自動車 <7205> [東証Ｐ] が11月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比87.9％増の365億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の350億円→600億円(前期は393億円)に71.4％上方修正し、一転して52.6％増益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.1％増の234億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比15.5％増の162億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.1％→5.6％に改善した。



株探ニュース

