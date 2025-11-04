日本時間午後８時３５分にボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演する。ボウマン理事は、前週の０．２５％利下げ実施前の１０月１４日に「年内にあと２回の利下げが決定されると見込んでいる」と述べ、１０月と１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げを予想していた。ボウマン理事があらためて１２月の追加利下げに言及するようであれば、ドルが売られる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧英の中銀関係者も発言する。日本時間午後４時４０分にラガルド欧州中央銀行（ＥＣＢ）が講演、同午後４時５５分にパツァリデス・キプロス中銀総裁が講演、同午後６時にエスクリバ・スペイン中銀総裁が講演、同午後７時にラガルドＥＣＢ総裁が会見、レーン・フィンランド中銀総裁が講演、同午後８時４０分にブリーデン英中銀（ＢＯＥ）副総裁が講演、同５日午前２時にナーゲル独連銀総裁が講演することになっている。



MINKABU PRESS

