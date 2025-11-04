◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京・芝２５００メートル）＝１１月４日、美浦トレセン

鮮やかな末脚で前走のオクトーバーＳ（リステッド）を勝利したニシノレヴナント（セン５歳、美浦・上原博之厩舎、父ネロ）が連勝で重賞突破を目指す。重賞２勝を挙げた父のネロもオーナーは同じく西山茂行氏。ゆかりの血統馬が、父に産駒として重賞初タイトルを届けるか注目だ。

発馬で挟まれて後方１５番手からになったが、直線で外へと持ち出されると、これまでの不振がウソのような末脚。メンバー最速となるラスト３ハロン３２秒９の末脚を繰り出し、後続に２馬身差をつけた。上原博調教師は「前走からメンコ（福面）を外していい内容。前が早めに流れていて、しっかりと脚をためて（野中）ジョッキーもびっくりする脚だった」と評価した。

１０月２９日の美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは集中した走りで６ハロン８５秒５―１１秒５。楽な手応えのままフィニッシュし、雰囲気の良さを漂わせた。上原博師は「状態は変わらないし、好調をキープしている」と調整に狂いはない。

前走を含め、東京は全５勝のうち３勝を挙げる得意の舞台。５００メートル延長となるが「長い距離は苦にしない馬なので。（馬が）しっかりしてきているので、はまればいい競馬ができる」とトレーナーは自信を見せていた。

ネロ 父ヨハネスブルグ、母ニシノタカラヅカ（父サンデーサイレンス）。２０１１年５月２７日生まれ、栗毛の牡馬。北海道新ひだか町・本桐牧場の生産。現役時代は栗東・森秀行厩舎に所属し、４７戦８勝（うち地方６戦０勝）。主な勝ち鞍は京阪杯・Ｇ３（１６、１７年）。引退後は１９年から北海道・新ひだか町のアロースタッドで種牡馬入り。２２年から日本軽種馬協会九州種馬場で種付けを行っている。