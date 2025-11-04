俳優の高橋克典さんが自身のインスタグラムで、愛猫2頭の愛らしく元気な様子を伝えています。



【写真を見る】【 ねこ 】高橋克典さんの愛猫ミルリイ＆ラヴィ 秋の夜長に運動会 毛繕いも “ペロペロプロレス”



高橋さんは、階段のてっぺんでこちらを見上げているミルリィと、床面で伸びをしているラヴィの写真を投稿。「階段で繰り広げられる 秋の夜の大運動会」としていて、この階段を互いに追い駆けあいながら上り下りしていた様子が想像できます。







一旦は「おやすみニャさい」と書いた高橋さんですが、まだ遊ぶ気満々のラヴィを、テーブルの上で寝そべったミルリィが尻尾でじゃれつかせている動画を投稿。「優しいミルリィありがとう♡」「こう見えてもミルリィ明日で生後半年。」と、ミルリィが思いのほか早く成長している様子が見て取れます。







その次の投稿では「やっと落ち着いたね♡」「今度こそおやすみニャさい」と声を掛ける高橋さん。窓から夜を眺める2頭の後ろ姿は、すでに仲良しの雰囲気に満ちています。









さらにその次の投稿では、丸い爪研ぎボックスの中でもつれこんでいるミルリィがラヴィの上からのしかかってペロペロと舐めながら毛繕いしている動画を投稿しています。ミルリィに対してラヴィは「負けるもんか」という感じで、前脚を突っ張ったり後脚で “猫キック” をお見舞いしたり、プロレスごっこのように元気に取っ組み合っています。





高橋さんはラヴィの面倒をみるミルリィに「姉から母に進化中」と書き添えています。

【担当：芸能情報ステーション】