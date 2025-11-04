【「虐げられヒロインなのに、メンタルが強すぎる」】 11月4日 独占配信開始

カカオピッコマは電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、マンガ「虐げられヒロインなのに、メンタルが強すぎる」の独占配信を11月4日に開始した。

本作は、絵・HisB氏、脚色・sunmoon氏、原作・yeoroeun氏によるSMARTOON作品。虐げられ系小説のヒロインに転生した主人公がバッドエンドを覆すため、持ち前のメンタルでどんな状況にも立ち向かう力強いロマンスファンタジーが描かれる。

なお、本作は「待てば\0」で配信され、毎週火曜日更新となる。

【あらすじ】

幼い頃に両親を亡くし、マナも奪われ、嫌がらせに虐待…

ありとあらゆる不幸に見舞われてきたジゼル。そんな彼女はある日、前世の記憶を取り戻す。

「まさか私が前世で読んでいた虐げられ系小説のヒロインだったなんて！」

つまりこのままだと私は散々ひどい目に遭った挙句、報われることなく死ぬってこと!?理不尽な目に遭っても泣き寝入りするだけの悲劇のヒロインなんて性に合わない。

こちとらバイト経歴10年以上、数えきれないほどの迷惑客をさばいてきた人生２周目の転生者だっつうの！

とにかく小説と違う展開にしなくちゃそう決めた矢先…

「ジゼル・フロレット、君に俺の妻のフリをしてもらいたい」「報酬は１年で50億ゴールドだ」

小説の黒幕との契約結婚なんて危険すぎるけど展開を変えるのには、絶好のチャンスなのでは!?

バッドエンドを覆すため、ジゼルの選ぶ道とは!?