ヤマト、上期経常は38％増益で上振れ着地

ヤマト <1967> [東証Ｓ] が11月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比38.4％増の27.6億円に拡大し、従来予想の23.5億円を上回って着地。

通期計画の46億円に対する進捗率は60.0％に達し、さらに5年平均の39.6％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比44.1％減の18.4億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比20.6％増の13.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.4％→8.5％に改善した。



株探ニュース

