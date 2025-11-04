Wフューチャー史上最多観客動員数を記録…SMBCホーム開催でトヨタアリーナ東京に5055人来場
11月2日、TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京／東京都江東区）で行われた「大樹生命 Wリーグ 2025－26シーズン」Wリーグフューチャー第3週、SMBC TOKYO SOLUAvs新潟アルビレックスBBラビッツにおいて、Wリーグフューチャー史上最多の最多動員数を記録した。
1日のGAME1でフューチャー史上最多となる4708人を動員すると、GAME2ではさらに記録を更新する5055人が来場。ホームチームのSMBCは新記録を樹立したGAME2を79－69で制し、リーグ戦3連勝で記録達成に華を添えた。
10月18日に同会場で行われたWリーグプレミアのトヨタ自動車アンテロープスvsトヨタ紡織サンシャインラビッツの開幕戦では5975人が来場し、Wリーグプレミアの最多入場者数の記録を樹立。Bリーグ所属クラブのホームアリーナをWリーグでも活用する事例が増え、それぞれが集客を増やし注目を集めている。
■試合結果
SMBC TOKYO SOLUA 79－69 新潟アルビレックスBBラビッツ ＠TOKYO ARENA TOKYO
SMBC｜15｜18｜26｜20｜＝79
新潟｜18｜12｜16｜23｜＝69
