「TEREA」新銘柄＆「IQOS イルマ i シリーズ」数量限定モデルが発売中！“宇宙”を感じるドリンクやスイーツも登場
「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。
【写真】数量限定モデル「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」(6980円)
同社は、2025年10月27日より「IQOS ILUMA i(イルマ アイ)」および「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」(テリア)の新製品「テリア クリア レギュラー」(20本入りボックス／580円)を発売。また、「IQOS イルマ i」シリーズの数量限定モデル「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」も10月29日に登場したばかりだ。
これに伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)では、新しい“オリジナルドリンク”やスイーツを提供している。本記事では、その全貌が明かされた報道陣向け取材会をレポート。
取材会に登壇したフィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRの甲村晶さんは、新銘柄の「テリア クリア レギュラー」の味わいについて、「『洗練された吸いごたえとすっきりとした後味』と打ち出しているとおり、プレミアムでスムースかつバランスの取れた味わいが特徴。お客様からは『非常に吸いやすい』といったお声もいただいております」と説明。
さらに「加熱式たばこの製品におけるレギュラーカテゴリーは、メンソールやフレーバーカテゴリーよりも市場の浸透率が低いのが現状なのですが、ユーザーの特徴としては、メンソールやフレーバーカテゴリーよりも安定して利用する方が多いので、レギュラーカテゴリーにもまだまだ伸びしろがあると考えています」と付け加えた。
また、「IQOS イルマ i」シリーズの新たな数量限定モデル「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」(6980円)については、「“深い宇宙の夜空”を表現した青色を基調としており、ドア部分では“無数の星々が織り成すグラデーション”をカラフルに表現しています」と解説。デバイスと同様に“宇宙の神秘さと無限の可能性”にインスパイアされてデザインしたという特徴的なパッケージにも注目だ。
そして、「テリア クリア レギュラー」とのマリアージュドリンクや、「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」のプロモーションの一環として提供するドリンク＆スイーツも紹介。
コーヒーチェリーの丹念な発酵精製工程が生み出した奥深い風味とシナモンスティックの香りが「テリア クリア レギュラー」とマッチする「シナモンアンデスコーヒー」、「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」にインスパイアされたドリンク「バタフライピーティー」とスイーツ「ギャラクシーベリージュレ」を報道陣に公開した。
甲村さんは、「ティーは、青紫のカラーも美しいホットティーで、緑茶のやさしい渋みにほんのりと甘酸っぱいアクセントが加わり、すっきりとしたあと味が広がります。ジュレは、銀河をイメージした3層のジュレで構成しており、シロップ漬けのブルーベリーが濃厚な甘味を添えています」と、その味わいをアピール。ユーザーはIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)に足を運んで、こだわりのマリアージュを楽しもう。
※「IQOSストア 名古屋」では、マリアージュドリンクをボトルで、スイーツはひと粒チョコレート「ロシェ」を提供予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
※すべてのスイーツとドリンクの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「IQOS イルマ i」シリーズ、「lil HYBRID」の製品登録をしている喫煙者(同伴者2名含む計3名まで)が対象。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
