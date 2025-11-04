高知銀、今期経常を34％下方修正

高知銀行 <8416> [東証Ｓ] が11月4日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の19億円→12.5億円(前期は12.2億円)に34.2％下方修正し、増益率が55.2％増→2.1％増に縮小する見通しとなった。

同時に、4-9月期(上期)の連結経常利益も従来予想の9億円→7億円(前年同期は14.1億円)に21.7％下方修正し、減益率が36.5％減→50.3％減に拡大する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、2025年10月１日付「債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ」にて公表した事案により与信費用が当初予想を上回る見込みとなったことなどから、2026年３月期第２四半期累計期間ならびに2026年３月期通期の業績予想を下方修正するものです。※上記の予想数値は、発表時現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

