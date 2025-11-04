4日15時現在の日経平均株価は前週末比588.87円（-1.12％）安の5万1822.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は873、値下がりは675、変わらずは62。



日経平均マイナス寄与度は303.03円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が286.87円、ファストリ <9983>が98.59円、リクルート <6098>が31.11円、第一三共 <4568>が29.7円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を115.15円押し上げている。次いでファナック <6954>が47.81円、レーザーテク <6920>が37.17円、ネクソン <3659>が15.08円、住友電 <5802>が14.58円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は空運で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、ゴム製品と続く。値下がり上位には海運、情報・通信、小売が並んでいる。



※15時0分5秒時点



