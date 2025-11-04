Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズを更新。赤坂サカスで撮影した、メンバー愛溢れる“看板巡りショット”が話題を呼んでいる。

■佐久間大介「舘様いた(^^)」宮舘涼太の看板前で“ラヴィットポーズ”

佐久間は、赤坂サカスに掲出されている『宮舘涼太のロイヤルサロン』（TBSラジオ）の大看板前で撮影した写真を投稿。

「舘様いた(^^)」「#ラヴィット ありがとうございました(^^)」というコメントを添え、宮舘の顔を見上げるようにして“ラヴィットポーズ”を決めている。

佐久間はグレーの猫柄ニットにベージュのワイドパンツというカジュアルなコーデ。柔らかな日差しの下、あざやかなピンクヘアをなびかせながらリラックスした笑顔を見せている。

■「こーじと蓮も居た(^^)」向井康二＆目黒蓮の看板を嬉しそうに指差すショットも

続く投稿では、向井康二が出演中の『フェイクマミー』（TBS系）と、目黒蓮が出演中の『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の大看板を背景に、「こーじと蓮も居た(^^)」とコメント。

両手を大きく広げて看板を指差す姿からは、メンバーそれぞれの活躍を心から喜ぶ気持ちが伝わってくる。

SNSでは「メンバー愛が溢れてる」「仲良しで泣ける」「仕事後に看板巡りしてるのかわいすぎ」「さっくんの優しさ好き」「メンバー想いで素敵」「嬉しそう」「猫ちゃん×2」「かわいい保護」といった声が寄せられている。

