上海ディズニーランドの水飲み場で来園客が子どもの尻を洗っている様子が撮影され、物議を醸している。中国メディアの極目新聞などが報じた。

目撃者の女性・丁（ディン）さんは10月30日、園内のトイレ近くにある水飲み用の蛇口で夫婦が子どもの尻を洗っているのを目撃し、撮影した。丁さんは「トイレは近くにあるし、『飲用水』と表示されているのになぜ尻を洗うのか、理解できなかった」と振り返った。

丁さんが夫婦を問いただすと「知らなかった」と答えた。その後、丁さんは水を飲みに来た人に事情を説明してここで飲むのはやめた方がいいと伝えたという。

中国のネットユーザーからは「ひどい」「こんな民度の人がいるなんて信じられない」「田舎から出てきたんだろう」「これが多様性というやつか？」「素養というものは、みんなが持ち合わせているものではない」「こんなやつらが人の親になってはいけない」「こういうのは本当に飲む勇気がない。以前、蛇口に直接口を付けて飲んでいる人を見たことがある」「火鍋店で鍋に向かって小便をして高額の賠償請求を受けたやつがいた。ディズニーも毅然と対応すべき」といったコメントが寄せられた。

なお、上海ディズニーリゾートのカスタマーサービス担当者は「現時点でこの件についての報告は受けていない。問題を記録した上で、関連部門に伝える」としている。（翻訳・編集/北田）