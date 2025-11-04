ニッポン放送、出演者＆社員への“誹謗中傷行為”に言及 悪質かつ心ないメッセージ「断じて容認できません」
ニッポン放送が4日、公式Xを通じて、番組出演者に対する誹謗中傷行為への対応について公表した。
文書にて「番組出演者に対する誹謗中傷行為への対応について」と題し、番組出演者や同社の社員に対して「人権を著しく侵害する、非常に悪質かつ心ないメッセージが寄せられています」と報告した。
続けて「こうした悪質な誹謗中傷は、表現の自由の範疇を明らかに超えた行為であり、弊社としては断じて容認できません。弊社は、全ての出演者・社員の人権と心身の安全を守ることを最優先とし、誹謗中傷行為に対して毅然とした態度で臨む所存です」とつづった。
また「番組を応援してくださる多くのリスナーの皆様におかれましても、番組の健全な運営のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。今後とも、温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
