Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、タブレット端末、電子書籍リーダー、スマートフォンをハンドフリーで角度自在に見られる、Amazonベーシックの「タブレットスタンド」がお得に登場しています。

Amazonベーシックの「タブレットスタンド」は、タブレット、キンドル、スマートフォン用のポータブルスタンド。

縦置きでも横置きでも使いやすく、動画視聴やレシピ閲覧、電子書籍などさまざまな用途で使用できます。

サイドのボタンを押すことで簡単に視野角を調整でき、ボタンを放すとスタンドが固定されるので、用途に合わせて好みの角度で使用可能ですよ。

高い安定性＆軽量かつコンパクトで持ち運びにも◎

スタンド底面にある取り外しできるゴム製のインサートが、デバイスを傷から守ります。保護ケースに入れたタブレットなどデバイスが分厚い場合には、ゴム製のインサートを簡単に取り外すことが可能です。

また、下にあるゴム製の脚がテーブルやカウンターなどの滑らかな表面から滑り落ちるのを防止。

スタンド自体の重量はわずか約165gで、折りたたむと平になりコンパクトに持ち運ぶことが可能です。

Kindle、iPhone、iPad、サムスン Galaxyなど、さまざまなデバイスに対応しているので、在宅ワークでタブレットをサブモニター代わりに使いたい方や、キッチンやベッドサイドで動画視聴・レシピ閲覧したい方などにもオススメなアイテムです。

Amazonベーシック タブレットスタンド マルチアングル ポータブルスタンド タブレット/キンドル/スマートフォン用 ブラック 944円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月4日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

