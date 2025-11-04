「手持ちのコートぼろぼろ」→【ユニクロ】へ！ 40・50代に推せる「サマ見えアウター」

いつも着ていたアウターが古くなってきた……。新調するなら、【ユニクロ】から登場したデザイン性に富んだアイテムにも注目を。体型カバーが狙えるポンチョや大人っぽい雰囲気をまとえるロングコートなど、ワンランク上の着こなしが叶いそうです。ミドル世代に似合う上品な色味や素材感も魅力なので、ぜひ秋冬のワードローブに迎えて。

おしゃれに体型カバーが狙えるゆったりポンチョ

【ユニクロ】「ポンチョ」\5,990（税込）

ゆったりとしたドレープ感が美しいポンチョ。裏の配色デザインがアクセントになり、シンプルながらも存在感を放ちます。ガバッと羽織るだけでサマ見えが期待できるのはもちろん、さり気なく体型カバーも狙える優れもの。公式サイトには「やわらかくて肌ざわりのよい素材」とあり、着心地も良さそうです。上品で秋冬らしいブラウンのほか、知的で大人っぽいネイビーの2色を揃えています。

クラシカルなロング丈のコートで上品見え

【ユニクロ】「ロングコート」\9,990（税込）

すっきりとしたロング丈のシルエットが、クラシカルで大人っぽいムードを演出。テーラードカラーでトレンド感もまとえるコートは、プライベートから通勤まで幅広いシーンで活躍する予感。公式サイトには「重量感とハリ感のあるしっかりとした素材」とあり、高見えが期待できます。ワンボタンの洗練されたデザインで、羽織るだけでワンランク上のコーデに導いてくれるかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M