去就動向を現地メディア報道

米大リーグのブルージェイズは、ワールドシリーズ（WS）で通算3勝4敗とドジャースに敗れ、32年ぶりの世界一を逃した。来季に向けてはFA（フリーエージェント）となった大物内野手の動向が焦点の一つに。カナダメディアは残留の意向を伝えている。

去就が注目されているのは28歳のボー・ビシェット内野手。カナダ放送局「スポーツネット」公式Xは「ボー・ビシェットはブルージェイズに残留したいと明言した。ビシェットは無制限フリーエージェントになる予定だ」と、現地3日の投稿で伝えた。

1日（日本時間2日）のWS第7戦から2日後に届いたビッグニュースに、X上には海外ファンから様々な反響が寄せられた。

「トロントは彼に戻ってきて欲しい！」

「彼とサインしろ！！！」

「彼を連れ戻せ！」

「……彼はヤンキースかレッドソックスに行くだろう」

「彼が残る訳ないだろう」

「金を払え！」

「ボーはあまりにも高すぎる」

ビシェットはMLB屈指の遊撃手の1人で、今季レギュラーシーズンの成績は打率.311、18本塁打、94打点。複数球団が関心を示し、一部では2年連続世界一のドジャースが獲得に動くとの噂もあった。



（THE ANSWER編集部）