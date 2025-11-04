“挑戦を応援するカルチャー”を共に創る！事業家集団 ショートアニメ「副業アニメ リスクワ」企業タイアップパートナー募集開始

事業家集団は、2025年11月4日より、副業・起業をテーマにしたショートアニメ『副業アニメ リスクワ』において、企業タイアップパートナーの募集を開始しました。

本企画は、アニメのストーリー内に企業サービスを自然に組み込む“物語型タイアップ”を採用。

働く人々に「副業を始めるきっかけ」と「挑戦を後押しするメッセージ」を届けることで、副業・キャリア支援領域における新たなブランディング・採用支援モデルの創出を目指します。

事業家集団 ショートアニメ「副業アニメ リスクワ」企業タイアップパートナー募集開始

募集開始日：2025年11月4日(火)

『副業アニメ リスクワ』とは

『副業アニメ リスクワ』は、副業・起業をテーマにした約2分間のショートアニメシリーズです。

主人公のOL「リス山」と先輩OL「クワさん」の軽快な掛け合いを通じて、“副業あるある”や“挑戦の裏側”を笑いに変えながら描く「副業応援アニメ」となっています☆

制作協力は『モモウメ』『ナミちゃんとミーコさん』などで知られるファニムビが担当。

YouTubeやTikTok、Instagramで配信されており、視聴年齢層は35〜54歳が約52％を占めています。

主人公のOL「リス山」

先輩OLの「クワさん」

タイアップの概要

今回のタイアップは、『リスクワ』のストーリー内に、副業プラットフォームやキャリア支援サービスを自然に登場させる“物語型タイアップ”です。

キャラクターの会話を通じてサービスの魅力や安心感をポジティブに伝え、エンタメ文脈で副業・キャリアへの関心を高め、企業サービスとの自然な接触機会を創出します！

主な施策例として、アニメ内の会話でのサービス名紹介、エンディングでのロゴ掲載、SNS投稿でのサービス誘導などが挙げられます。

コラボ限定エピソードの制作やPR記事との連携展開も可能です。

これにより、“挑戦を応援する企業”としてのブランドイメージ向上や、副業・キャリア志向層へのピンポイントなリーチが期待できます。

募集対象

募集対象は、副業・キャリア形成を支援する下記の企業・サービスです。

副業支援／スキルシェアプラットフォームキャリア支援・転職支援サービスオンラインスクール・資格取得支援事業者フリーランス／起業支援サービスその他、働く人の挑戦を応援する企業・団体

今後は、企業タイアップを軸としたオリジナルコラボ回の制作を進めるとともに、クラウドファンディングやリアルイベント、オリジナルグッズ展開など、視聴者が参加できる“副業文化のコミュニティ化”も推進していく予定です。

挑戦するすべての人に笑いと勇気を届ける、新しい形のタイアップ企画です！

事業家集団「副業アニメ リスクワ」企業タイアップパートナー募集の紹介でした。

