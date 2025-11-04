赤西仁が五条先生！山田孝之は世界的巨匠のコスプレ！「最高じゃん」「反則的なカッコ良さ」「最強ユニット」ネット騒然

元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」赤西仁（４１）の最新ショットにフォロワーが騒然となった。

１０月３１日に東京ガーデンシアターで開催された「ＮＯ ＧＯＯＤ ＴＶ ィ硲腺味味錬廝釘釘痢稗藤釘咫廚暴弍蕕靴神崟勝

４日にインスタグラムを更新し、「投稿し忘れてた」とコメントすると、人気漫画「呪術廻戦」の五条悟に扮した姿をアップ。世界的アニメーション監督の宮崎駿氏に扮した俳優・山田孝之とともに写った。

二人の変装姿にフォロワーは「好き」「最高じゃん」「たまらなくかっこいい」「爆イケすぎ」「最強ユニット」「めちゃめちゃイケてるぞー！仲良しな２人！」「反則的なカッコ良さ」と、称賛の声を寄せていた。

赤西は２００１年にＫＡＴ―ＴＵＮを結成し、０６年に「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」でＣＤデビュー。俳優としても０５年に日本テレビ系「ごくせん」の生徒役で人気を集め、同年の同局系「ａｎｅｇｏ」などに出演。１０年にグループを脱退し、ソロで活動を行っている。最近では先月１６日配信のＮｅｔｆｌｉｘドラマ「匿名の恋人たち」に出演した。