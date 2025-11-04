NTTドコモとWOWOWは、音楽ライブコンテンツの大幅な拡充や、超大作オリジナルドラマの制作、人気スポーツコンテンツの充実に向けたコンテンツ分野の共同調達・共同制作・相互提供に関する業務提携契約を締結した。

コンテンツ分野で高い実績を誇るWOWOWとドコモが相互に連携し、今後、より豊かで魅力的な映像配信サービスを提供していくという。また、提携に基づき提供するコンテンツについては、ドコモが運営する映像配信サービスLeminoとWOWOWで視聴できるようにする。

音楽ライブコンテンツの大幅な拡充

映像配信・放送サービスにおいて国内外の人気アーティストのライブを数多く提供し、ライブ収録においても高い評価を持つWOWOWと、アイドル分野の音楽コンテンツに強みを持つドコモが提携。音楽ライブを中心としたコンテンツラインナップを大幅に拡充する。

2026年1月以降順次「Lemino」と「WOWOW/WOWOWオンデマンド」でDREAMS COME TRUE、藤井フミヤ、MISIA、ATEEZ、BE:FIRSTなどの音楽ライブコンテンツを多数、放送・配信する予定。

なお、今後は「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を契約した人のうち、「選べる特典」で「Lemino」を契約すると、アーティストのライブチケットの先行販売や抽選プレゼント、限定イベントの実施、限定グッズの抽選プレゼントなどの特典も用意する。

超大作オリジナルドラマの制作

WOWOWが制作した「連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-」に続く、超大作オリジナルドラマを両社共同で制作。第一弾作品として、織田裕二主演「北方謙三 水滸伝」を共同制作し、2026年2月15日からLeminoとWOWOW/WOWOWオンデマンドにて放送・配信する。

また、「ドラマW」については話題作をLeminoにて順次配信する。

WOWOW×Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」

(C)北方謙三／集英社 (C)︎2026 WOWOW／NTTドコモ

スポーツコンテンツのさらなる充実

世界最高峰のバスケットボールリーグ「NBA」および欧州No.1のサッカークラブを決める大会「UEFA チャンピオンズリーグ」について、両社が権利を保有するコンテンツを一部相互で提供し、Lemino・WOWOW/WOWOWオンデマンドで放送・配信している。

ドコモMAX、ドコモ ポイ活MAXの“選べる特典”にLemino、dアニメストア追加

ドコモMAX、ドコモ ポイ活MAXの特典対象サービスに、Leminoとdアニメストアを加え、「DAZN for docomo」「NBA docomo」と合わせた4サービスのうち最大2サービスを追加料金なしで使える「選べる特典」を2026年2月から提供する。

これまで、ドコモMAX、ドコモ ポイ活MAXを契約している人が、追加料金なしで楽しめる特典として、「DAZN for docomo」や「NBA docomo」といったスポーツコンテンツを提供していたが、新たにLemino、dアニメストアを特典に追加する。「スポーツはあまり見ないので、他のサービスも選べるようにしてほしい」「エンタメコンテンツをもっとおトクに楽しみたい」といったユーザーニーズに応えるという。

なお、選べる特典の2サービスは、ユーザーの希望に合わせ、サービスを毎月切り替えて利用することも可能。