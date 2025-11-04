俳優・渡辺謙（66）の長男で俳優の渡辺大（41）が4日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。下積み時代のアルバイトについて語った。

MCの「ナイツ」塙宣之から俳優業は「何歳からやってるんですか？」と質問される一幕が。「僕がデビューしたのが17歳…うちの親父が主演で『壬生義士伝』っていうのをやってて。回想があるんですよ、その時の（渡辺謙の）青年時代（の役）…その時は芝居のしの字も知らないで、そのまま。勉強したいなと思って今に至る」と説明した。

塙から「アルバイトも2、3個掛け持ちしてやってた？」と聞かれると「そうです！」と回答。「町田でコンタクトのチラシ配って、ケンタッキーのバイトして。渋谷の方でももともと住んでた方のバイトしながら…ちょこちょこ。生きてくために必要だった。やってましたね」と振り返った。

再び塙に「チラシ配りもなかなか大変ですよね」と話題を振られると「ティッシュは強いですよ。実用性があるから」と熱弁。配る場所も重要だとして「僕はそれを束ねるディレクターみたいな役だったので道路使用許可証みたいなのを預かって、派遣できた子とかに指示してやってた」と明かした。