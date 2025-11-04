ドライブ中、どうしても外の空気を吸いたいマルプーさん。もう何の生き物か分からない…？必死すぎるその光景は記事執筆時点で68万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

ドライブ中、どうしても外の空気を吸いたい犬→思った以上に『必死な光景』

ドライブ中、どうしても外の空気を吸いたい犬が…

Xアカウント『@dekomalo』に投稿されたのは、マルプー「まろ」ちゃんのお姿。この日、飼い主さんと共にお出かけをして、ドライブを楽しんでいたといいます。

開けてもらった窓から、ほんの少しだけ顔を出して風を感じていたというまろちゃん。

とはいえ、走行中の車にかかる風圧はあまり優しいものではなかったようで…ふわふわのお顔まわりの毛が激しくなびき、何の生き物か分からなくなってしまった模様。

普段はきゅるんとした大きな瞳もほとんど開かれておらず、向かい風でお顔の形もいつもとは違うものに…。

飼い主さんも思わず『そんな顔になってまで外の空気を吸いたいのかい…』と、ポツリ。あまりにも一生懸命なそのお姿は、多くの人々をほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「犬は目は悪いけど鼻はいいから景色を匂いで感じてるんかな」「匂いと風を覚えようとしているのかなぁ」「風気持ちいいもんね～」「かわいい」など、多くの絶賛コメントが寄せられています。

赤ちゃんのような姿に悶絶必至

2017年生まれのまろちゃんは、ぬいぐるみのような愛くるしい美貌の持ち主。立派なレディに成長された現在も、甘えん坊モードになると、まるで赤ちゃんのような振る舞いを見せてくれることもあるのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと暮らす幸せにあふれた日常は、日々多くの人々にマルプーの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

