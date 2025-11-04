赤ちゃんを抱っこした状態でわんこの散歩をワンオペで遂行！ところが途中でわんこのテンションが昂って大爆走してしまい……！？とんでもない悲劇へと発展する様子がTikTokで43万回以上再生されており、「全員必死ww」「赤ちゃんの表情がwww」「普通に声出して笑ってしまったwww」などの声が殺到中！！

【動画：赤ちゃんを抱っこした状態で犬の散歩をした結果→爆走してしまい…ワンオペ育児が生んだ『悲劇』】

わんこが突然、大暴走！

TikTokアカウント「いろは&コナ（konaandiroha）」では、生まれたばかりの赤ちゃんとわんこの「コナ」ちゃんの成長記録が更新されています。

そんなコナちゃんと赤ちゃんをワンオペで育児することになった日。投稿主さんは赤ちゃんを抱っこしながらコナちゃんを散歩させることにしたのだそう。すると……

まさかのコナちゃんが大暴走！何かきっかけがあったのか、突然テンションがぶち上がってしまったコナちゃんの暴走に、飼い主さんも必死で食らいついていきます。しかし、その腕の中には、そう、赤ちゃんが……！

その時、腕の中の赤ちゃんは…

コナちゃんが暴走した結果、腕の中の赤ちゃんはというと……

こちらも必死！！！お口から取れてしまったおしゃぶりをどうにか口だけで元に戻そうと必死に頑張っているではありませんか！

コナちゃんも必死、投稿主さんも必死、赤ちゃんも必死という「必死」が三拍子揃ってしまうまさかの悲劇に見舞われたお散歩でした……！毎日、お疲れ様です！

まさかの悲劇にネットユーザーも爆笑！

突然の出来事がきっかけでまさかの展開に持ち込んでしまった様子は、 TikTok上でも大きな話題になりました。投稿は記事執筆時点で43万回も再生され、「全員必死ww」「赤ちゃんの表情がwww」「普通に声出して笑ってしまったwww」と多くのユーザーが大爆笑する事態に！

そんな賑やかなご家族の様子は、 TikTokアカウント「いろは&コナ」から覗くことができます。

微笑ましい光景から、突如豹変するコナちゃんとそれに対応する赤ちゃんの様子まで（笑）、ぜひさまざまなふたりの一面をご覧ください！

コナちゃん、ご家族の皆さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「いろは&コナ（konaandiroha）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。