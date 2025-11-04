【台風情報】日本の南にダブル台風発生へ 新たな”台風のたまご”はあすにも台風に 台風25号は最大瞬間風速60メートルに発達 付近の船舶は注意を…今後の進路と勢力を気象庁のデータで
台風第25号(カルマエギ)
2025年11月04日12時45分発表
04日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 フィリピン
中心位置 北緯10度35分 (10.6度)
東経122度40分 (122.7度)
進行方向、速さ 西南西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
05日00時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 スル海
予報円の中心 北緯11度10分 (11.2度)
東経120度20分 (120.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
05日12時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯11度35分 (11.6度)
東経118度10分 (118.2度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)
06日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経113度20分 (113.3度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 360 km (195 NM)
07日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度20分 (14.3度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
08日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯15度00分 (15.0度)
東経105度40分 (105.7度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 320 km (175 NM)
■あすにも低気圧が台風に
熱帯低気圧 b
2025年11月04日13時10分発表
04日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度30分 (8.5度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
05日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度30分 (9.5度)
東経143度25分 (143.4度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
06日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯10度40分 (10.7度)
東経142度00分 (142.0度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
07日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経139度25分 (139.4度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
08日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度55分 (13.9度)
東経135度50分 (135.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
09日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度40分 (15.7度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 490 km (265 NM)