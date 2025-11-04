TUY

写真拡大

台風第25号(カルマエギ)
2025年11月04日12時45分発表

【画像】台風と低気圧のこのあとの進路は

04日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    フィリピン
中心位置    北緯10度35分 (10.6度)
東経122度40分 (122.7度)
進行方向、速さ    西南西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域    全域 220 km (120 NM)

05日00時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    スル海
予報円の中心    北緯11度10分 (11.2度)
東経120度20分 (120.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

05日12時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯11度35分 (11.6度)
東経118度10分 (118.2度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 260 km (140 NM)

06日09時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度50分 (12.8度)
東経113度20分 (113.3度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 360 km (195 NM)

07日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯14度20分 (14.3度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    996 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

08日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯15度00分 (15.0度)
東経105度40分 (105.7度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    320 km (175 NM)

■あすにも低気圧が台風に

熱帯低気圧 b
2025年11月04日13時10分発表

04日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度30分 (8.5度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

05日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度30分 (9.5度)
東経143度25分 (143.4度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

06日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯10度40分 (10.7度)
東経142度00分 (142.0度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

07日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度50分 (12.8度)
東経139度25分 (139.4度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

08日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度55分 (13.9度)
東経135度50分 (135.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

09日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度40分 (15.7度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 490 km (265 NM)