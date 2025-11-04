◇NBA レイカーズ123ー115ブレイザーズ（2025年11月3日 モダ・センター）

レイカーズの八村塁（27）が3日（日本時間4日）の敵地ブレイザーズ戦に先発出場。前半から豪快なダンクや得意の3Pシュートを沈めるなど大活躍。今季最多となる28得点をマークしてチームをけん引。主力を欠いたチームも接戦を制して今季初の4連勝を飾った。

主力を欠いたチームをけん引したのは八村だった。前半終了時点でチーム最多18得点を記録すると、後半に入ってもその勢いは止まらなかった。

後半も得点を重ねて、最終Q残り9分53秒には相手の反則を誘ってフリースローを2本決めて24得点目を記録。開幕2戦目にマークした23得点を更新。残り1分12秒に左サイドでジャンプシュートを沈めて今季最多28得点を記録した。

この日はチーム最長37分37秒出場。今季最多28得点4リバウンドを記録。シュートは15本試投で10本成功。FG成功率は66.7％。3Pシュートは4本試投で2本成功。3P成功率は50％だった。

八村の活躍にネットでは「八村のミドルは外れる気がしない」「今季最多得点更新は背番号と同じ28得点」「素晴らしすぎる」「安定感ハンパない！」「最高」など大興奮の声が溢れた。