◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル）＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権

昨夏の札幌記念など、芝で重賞３勝のノースブリッジ（牡７歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）が、２０戦目で初めてダート戦に投入される。

深屈腱の支持靱帯（じんたい）の損傷の大けがを負い、１年ぶりとなる復帰戦。その間は異例の在厩調整を選択した。奥村武調教師は「振り返ればアッという間だった気がします。毎週のように検査を繰り返して、途中で何回かハ行したりしたこともあったので、一進一退を繰り返しながら進んできました」と苦闘の日々を振り返った。

芝に比べて脚元への負担が少ないダートを選択した側面もある。だが、トレーナーは「どこかで試したいというのはあったので、ちょうどいい機会」と適性を感じての参戦となる。

実戦感覚への不安はつきまとうが指揮官は「気持ちがひとつも折れていないし、全く変わっていない。相変わらず厩務員とジョッキーに襲いかかっていたので、そういうところがあるうちは、あいつは終わらないと思っている」。気持ちの衰えを見せないベテランが、不屈の闘争心で長期ブランクを全てはねのけてみせる。