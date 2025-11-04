4日、衆議院本会議の代表質問において、立憲民主党の野田佳彦代表がトランプ大統領のノーベル平和賞推薦について、高市早苗総理に質問した。

【映像】高市総理に“大音量ヤジ”が飛んだ瞬間（実際の様子）

野田代表は「総理は初めてトランプ大統領と会談された。満面の笑みで元気いっぱいおもてなしをされ、大統領も『エネルギッシュな女性だ』と評価され、個人的な関係構築の良いスタートを切れたのではないか。ただし、ノーベル平和賞に推薦すると伝えたとしたならば、それは行き過ぎた“お世辞外交”であり、軽率だ」と指摘。

これに高市総理が「ノーベル平和賞の候補者の推薦については、ノルウェーのノーベル賞委員会が審査資料を少なくとも50年間は開示しないこととしていることを踏まえ、推薦の事実及びこれを前提としたお尋ねにお答えすることは差し控える」と答えると議場からは、一際大きなヤジがあがった。

トランプ大統領はこれまでノーベル平和賞の受賞に強い意欲を示しており、アメリカ側は日米首脳会談で、高市総理がこれに推薦する意向を伝えたと明らかにしている。

