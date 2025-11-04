ペコちゃん75周年記念、「ミルキー×カントリーマアム」と「ミルキー×ルック」のコラボ商品が新登場

不二家は、創業115周年とペコちゃん75周年を記念し、ロングセラーキャンディ「ミルキー」の味わいをイメージした「プレミアムルック（ミルキー味）パウチ」と「カントリーマアム（ミルキー味）」を、2025年11月11日（火）より全国で期間限定発売する。価格はすべてオープン価格。

ペコちゃん75周年ロゴ

不二家の人気ブランドがコラボする今回の限定商品で、ミルキーならではのまろやかなミルクの味わいを楽しむことができる。

◆「プレミアムルック（ミルキー味）パウチ」

とろけるミルキーソースと、くちどけの良いミルキーホイップをチョコレートで包んだ仕立て。ミルキーソースには北海道産生クリームを使用。

中味仕様：準チョコレート菓子

内容量：40g

◆「カントリーマアム（ミルキー味）」

牛乳とミルキーに使用している練乳を生地に練り込み、ホワイトチョコチップを合わせて焼き上げたカントリーマアム。やさしいミルクの味わいが楽しめる。

中味仕様：クッキー

内容量：12枚（個包装）

◆「カントリーマアムミニ（ミルキー味）」 ミニサイズ

「カントリーマアム（ミルキー味）」のミニサイズ商品。コンビニエンスストア限定。

中味仕様：クッキー

内容量：42g

