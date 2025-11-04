お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール阪神と吉本新喜劇のすっちーが４日、大阪・なんばグランド花月で行われた「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！」概要発表会見に出席した。

同劇場は、開業月となる１１月にお客様感謝企画を実施。この日の会見では公演「極上落語×賞レースチャンピオン祭り×アキ新喜劇ウィーク！」（１１月１１〜１７日）、「絶品漫才！＆すっちー新喜劇の感謝感激 飴あられウィーク！」（１１月１８〜２４日）、「３８サンパチから３９サンキューへ！感謝のファイナルウィーク！」（１１月２５〜３０日）の告知を行った。

来場者プレゼント爐舛びドリルえんぴつ瓩鮗蠅砲靴燭垢辰繊爾蓮屬泙ざっぱ（悪役を懲らしめるための棒）を模したえんぴつ。お客様全員に…」と説明すると、横で聞いていた阪神は「ちょっとだけやったらメルカリで売れるのにな。タダで配るものやから苦情は聞かへんよ」などと言い、吉田裕が「いいかげんにしてください。巨人師匠、早く来てもらわんと」とこぼした。

会見には阪神の相方であるオール巨人も出席予定だったが、「大渋滞に巻き込まれ遅刻」とアナウンスされた。会見中にすっちーが「来ないということを今、確認しました」と報告。阪神は「渋滞でごまかせるかいな。スタッフ、『絶対来ないって言わないでください。引っ張ってください』って。誰が渋滞で収めるかい。忘れとったんや、相方！」と暴露し大爆笑となった。

さらに阪神が脳梗塞で入院した折、病院で吉田と会ったエピソードを披露。「俺、脳梗塞の時や救急車で運ばれて、腕動かんようになって、でも意識はっきりしてるから遊びに出たってん（その時、入院中の吉田に会った）」と明かし。

ほかに桂文枝とのエピソードや同劇場を出禁になった噺家、今後を見据え落語を始めたことなどを語り「解散じゃないけど、お互い体悪なるかわからへんやん。落語おもろいな思って。月亭もらおか、桂もらおか、立川もらおか考えてんねん」と言い出し、名を継承したい上方落語界の事情も説明。

それを聞いたすっちーは「われわれが爛ール瓩れ、言うたら…」と問うと阪神は「あげますよ」と即答した。

ＭＣの「笑い飯」哲夫は阪神に「ノビノビもええかげんにしてください」とツッコむほど、阪神は爛ール巨人の分瓩泙撚餮を盛り上げた。