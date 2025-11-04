武内駿輔「足長く見せようと…」TシャツはMサイズに シソンヌ・長谷川忍の身長うらやむ 長谷川は武内の“イケボ”にキュン
声優の武内駿輔とお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍が4日、都内で行われた映画『スーパーマン』デジタル配信記念イベントに登場。長谷川が武内の“イケボ”にときめいた。
【写真】可愛すぎ⋯パーティーハットを被った武内駿輔の愛犬「ドンちゃん」
2人はイベントにちなみ、おそろいのスーパーマンのTシャツで姿を見せた。初対面となった長谷川は武内の印象について「やっぱりお声がいい。キュンとしてしまう。きょうは私も低音を聞かせたい」とときめいた様子だった。
一方の武内は「すごい身長が高いですね」と驚き。「僕も勝手にキュンときました」と笑顔を見せた。続けて「うらやましいと思うのは身長が高いと、着丈が長いTシャツが似合う。私は足を長く見せようと、無理やりMサイズを着ている」と明かした。
本作はアメコミヒーローの原点として世界中で愛され続ける『スーパーマン』の完全新作。日本では公開初週の週末興行収入・動員ランキングでともに洋画No.1を記録し、累計興行収入は10億円を超えた。ワーナー ブラザース ジャパンのテレビジョン＆ホームエンターテイメント部門は今月5日から、デジタルレンタルを開始する。
