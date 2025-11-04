国際卓球連盟(ITTF)が4日、卓球男子の世界ランキングを発表しました。

男子では張本智和選手が日本勢トップ4位をキープ。松島輝空選手は今月2日まで行われた WTTチャンピオンズ モンペリエに参戦。初戦、2回戦とヨーロッパの強敵たちを破ると、準決勝では韓国のチャン ウジン選手を下します。決勝はパリオリンピック男子シングルスで銀メダルを獲得したスウェーデンのモーレゴード選手にストレートを負けを喫するも日本勢唯一の入賞となる準優勝。このポイントが加算され先週に続き、キャリアハイを更新する13位に更新しました。

上位陣では、王楚欽選手と林詩棟選手の中国トップ2は変わっていません。

【男子シングルス】▽トップ10※数字はポイント

1位 10900 王楚欽(中国)

2位 8075 林詩棟(中国)

3位 6050 カルデラノ(ブラジル)

4位 5500 張本智和

5位 5105 モーレゴード(スウェーデン)

6位 3690 梁靖崑 (中国)

7位 3556 F.ルブラン(フランス)

8位 2490 ドゥダ (ドイツ)

9位 2400 ヨルジッチ(スロベニア)

10位 2335 向鵬 (中国)

▽TOP50の日本人選手13位2185 松島輝空(前回15位)19位 1515 戸上隼輔(前回18位)28位 1095 宇田幸矢(前回25位)29位 1065 篠塚大登(前回29位)37位 773 田中佑汰(前回38位)47位 580 茺田一輝 (前回49位)