お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんが57歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで家族写真と共にメッセージを投稿しました。



【写真を見る】【 名倉潤 】 57歳の誕生日を迎え「これからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います♪」家族写真と共に抱負を投稿





名倉さんは投稿で「今日は57歳の誕生日でーす」と報告。「これからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います♪」と今後の抱負を語っています。

投稿された写真は家族4人のポートレートです。前列には長女が椅子に座り、名倉さんは、妻の渡辺満里奈さんと長男の肩を抱えています。







写真はモノクロで処理されていますが、前列の長女の顔を覆うピンクのハートと、右側の長男の顔を覆う赤いハートがカラーで強調されており、家族のプライバシーに配慮した演出となっています。

名倉さんは最後に「こらからも皆さんよろしくお願い致します」とファンへの感謝の気持ちを伝え、投稿を締めくくりました。







この投稿に、「お誕生日おめでとうございます 素敵な一年になりますように」「名倉家大好きです お誕生日おめでとうございます」「素敵なご家族のお写真ですね」「名倉氏に笑顔溢れるキラキラな57歳でありますよーに」「理想の夫婦で 理想の家族です」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】