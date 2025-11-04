阿部真央が、全国9都市10公演を巡るツアー『ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026』を2026年6月より開催する。

同情報は、11月3日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて開催された『ABE MAO HALL TOUR 2025 - On My Way Home -』のファイナル公演にて発表されたもの。今回発表となったツアーは、福岡 DRUM LOGOS公演を皮切りに全国のライブハウスをバンドセットで巡り、7月19日に東京 Zepp DiverCity(TOKYO)でファイナルを迎える。バンドセットで訪れるのは久しぶりの都市や、ワンマンでは初となる恵比寿LIQUIDROOMでの公演も含まれている。

なお同公演のチケットは、ファンクラブ会員1次先行受付が11月9日23時59分まで受付中だ。

また、11月3日に開催された『ABE MAO HALL TOUR 2025 - On My Way Home -』のセットリストプレイリストが各配信サイトにて公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）