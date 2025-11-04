海を望むゴージャスな式場でドレスショット

女性アイドルユニット「notall」の元メンバーで、女優の佐藤遥(33)が結婚を報告し、ウェディングドレスショットを公開した。

「結婚いたしましたことをご報告をさせていただきます」とXに書き込み、署名を入れた挨拶文とともに海を望むゴージャスな式場で白いウェディングドレス姿を披露した。

「今後ともお仕事は続けていく予定でございます。これまで以上に一つ一つ真摯に取り組みながら、家庭という新しい場所も自分らしくたいせつにしていけたらと思います」と挨拶文につづっている。

突然の結婚報告だったようで多くの友人知人やファンから「ぎゃあー！！ドレス姿きれい」「うわーーー！ウェディング姿素敵すぎる」「びっくりしましたっ 何よりも本当にお綺麗です」「なんと…！」「ええ、マジですか」「正直、『結婚・引退』が頭をよぎっていたので、一安心」などのコメントが相次いでいる。

佐藤は幼少期から児童劇団で、高校時代にはモデルにも挑戦。2014年からnotallのアイドルとして活動する一方で、ドラマや舞台、バラエティ番組にも出演。23年4月から「ZIP!」（日本テレビ）特集リポーターを務めている。