バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長（62）が4日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。自宅でのルールを公開し、共演者を驚かせた。

この日は「潔癖四天王VSズボラ大激論SP」として、芸能界屈指の潔癖性、モデルでタレントの鈴木奈々、「Kis―My―Ft2」二階堂高嗣、お笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹とともに出演した。

潔癖にまつわる恋愛のルールについて話が及ぶ中、川合氏は「うちで言うと、妻と僕のトイレとシャワールームは違います。僕がっていうよりも、僕もそうなんですけど、妻も別がいいと。あと、お客様用のお風呂とトイレもあります。もう絶対自分しか使わない」と話した。

これに、MCの神田愛花は「めちゃくちゃお金ないと（できない）ね。大金持ち」とツッコミ。

川合氏は「僕の場合はちょっと潔癖。俺をシャワー浴びて、菌が嫌なだけなんで、シャワー浴びたらきれいじゃないですか。そのまま出てくるんですけど、うちの妻全部拭かないとダメなんですよ、お風呂上がり。そういう方の潔癖なんで。うちの妻のシャワールームにもし入って出てくるときは拭かないと“何やってんの！拭いてないでしょ！”ってなるから、じゃあ別の方が（いいと）。言われて、ストレス溜まるなら。別にした方がいい。お客が入ったら、お客は絶対拭かないでしょ」と主張した。

これに「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一は「シャワーの何が嫌なんすか？だって、じゃんじゃん流れてません？全部」と質問。これに川合氏は「シャワーの中で見てないじゃないですか。じゃんじゃん流してない可能性があるんですよ。それ考えると、うーん、ちょっと違った方がいいかな」と話した。