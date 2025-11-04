【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

高値更新後の強い調整

10月27日に204円24銭という直近の高値を記録。その後は強い利益確定売りと、6日の英中銀金融政策会合での利下げ期待継続により、高値から調整された。200円50銭台を付けた後は、日銀会合後の円売りに反発し203円台を回復。その後202円台に落としてもみ合い。

日足レベルで見ると、調整は発生したものの、中長期の上昇トレンドライン（移動平均線など）付近で踏みとどまっており、トレンド継続の正念場。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 203.00（最初の壁）204.24 (先週高値)

- **サポート**: 200.50 先週安値圏

RSI (14) 70%付近から低下し、過熱感が解消 再度上昇するためのエネルギーが溜まりつつあり、50%以上を維持できれば上昇再開の可能性が高まる。

MACD 短期的な上昇の勢いは鈍化。しかし、ゼロラインより上で推移しているため、中長期の上昇トレンドは継続



トレンド サポート（200.00円）維持で再上昇。BOEの結果次第でトレンド方向が決定



今週のポイント

メインシナリオ、BOEのタカ派姿勢維持による上昇継続

英国のインフレが依然高止まりしており、BOEは当面、政策金利を据え置く（またはタカ派的な声明を出す）可能性が高いです。一方で日銀は金融緩和継続姿勢を維持しているため、日英の金利差を意識したポンド高・円安基調が再開



代替シナリオ BOEが予想外のハト派（利下げ寄りの主張）に傾く

政策金利の据え置き決定でも、利下げを主張する委員の数が大幅に増加するか、来年の利下げ開始時期が大きく前倒しされる見通しが示される。ポンドの利下げ観測が強まることで金利差の優位性が薄れ、200円の節目を割り込み、調整が加速する可能性。



今週の主な結果と予定



11/03 18:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （10月） 結果 49.7 予想 49.6 前回 49.6

11/05 18:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （10月） 予想 51.1 前回 51.1

11/06 18:30 建設業PMI（購買担当者景気指数） （10月） 予想 46.8 前回 46.2

11/06 21:00 英中銀政策金利 （11月） 予想 4.0% 前回 4.0%



MINKABUPRESS 山岡

