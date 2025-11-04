武内駿輔、愛犬「ドンちゃん」を披露 由来は「ドンとしているから」“特技”も明かす
声優の武内駿輔が4日、都内で行われた映画『スーパーマン』デジタル配信記念イベントに登場。愛犬の「ドンちゃん」を披露した。
【写真】可愛すぎ⋯パーティーハットを被った武内駿輔の愛犬「ドンちゃん」
スーパーマンの日本語吹き替え声優を務めた武内。劇中に登場するスーパードッグ“クリプト”にちなみ、武内が雌の愛犬とともに収まる写真をフリップで紹介した。
名前の由来は「小さい頃から肝が座っていて態度がドンとしていたから」という。さらに「ごはん食べていませんよ、のフリがめちゃくちゃ得意です」と特技も披露。「“もらっていないですよ”ではないけど“きょうはなしですか”という感じがうまい」とメロメロぶりが止まらなかった。
本作はアメコミヒーローの原点として世界中で愛され続ける『スーパーマン』の完全新作。日本では公開初週の週末興行収入・動員ランキングでともに洋画No.1を記録し、累計興行収入は10億円を超えた。ワーナー ブラザース ジャパンのテレビジョン＆ホームエンターテイメント部門は今月5日から、デジタルレンタルを開始する。
