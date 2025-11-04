俳優の佐野史郎が４日、Ｘを更新。出演しているＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でのワンシーンについて「思わず『やるな〜！』と唸らされた」仕掛けを明かした。

この日の「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が旅館の主人・平太（生瀬勝久）とケンカし、旅館を出ると宣言。家を探して欲しいと錦織（吉沢亮）に伝える。

錦織は江藤知事（佐野史郎）に相談。知事室でそばをすすっていた江藤は「ええんだないか？別に。旅館で暮らそうが、どこかで１人で暮らそうが」といい、「だども、本当に１人では暮らせんねえ」と考え「女中か」「そげすうと、どっちもできる女中がええわね」と錦織に伝える。

このシーンについて、佐野はＸで「島根県知事、江藤が知事室で食べていたのは出雲そば〜多くは三段重ねの割りごそば」と説明。「もりそばと違って、お汁に浸けて食べるのではなく、そば汁をかけて食べます」と割りごそばの食べ方も説明した。

「撮影の時、思わず『やるな〜！』と唸らされたのは、その器」だといい「現在の割りごそばは、丸い器ですが、明治以前は四角。細かい時代考証、流石！」とうなっていた。

たしかにこの日の江藤は、四角い器で汁をつけずにすすっている。