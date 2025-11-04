「も、も、ももち…」推しの名前に大興奮！“クール主人公”赤影は意外とオタク気質？＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

11月2日（日）に放送された第2話では、赤影（佐藤大樹）が青影（木村慧人）と再会。普段はクールな赤影だが、青影の師匠の名前を聞いた途端に異変が…。

【映像】憧れの人の名前に大興奮する赤影（佐藤大樹）

◆「実在していたのか…興奮する」

第2話では、赤影が織田家の忍を選抜するための試験に参加。すると試験には、第1話のときに盗人として遭遇した青影の姿もあった。

過酷な試験を順調に突破するなか、それまでの青影の実力を見てきた赤影が「お前、ただの盗人ではないな」「どこで修業した？」と尋ねる。これに対し青影は「そういうお前こそ、どこで修業した？相手に話をさせるなら、まずは自分から。これが人間関係の基本だよ」と返した。

赤影は「忍は素性を明かさない」と前置きしつつ、「しかし今は特別だ。俺は飛騨の里で生まれ、父から忍術を学んだ。武田が滅び、織田の下につくことになり、俺が人質として送られた」と自身の過去を語った。

これを聞いた青影は、「俺は伊賀だよ。伊賀の抜け忍だ。師匠は百地三太夫」と明かす。すると赤影は目を見開き、「もっ、ももももももも…百地三太夫!?」と激しく動揺。そのまま固まってしまい、青影は「おい、大丈夫か？」と困惑する。

ふと我に返った赤影は、「あの、百地三太夫殿の…まことか？」と早口になり、青影が「もしかして憧れてたりするのか？」と聞くと、「当然だ！百地三太夫殿といえば、忍のなかの忍！憧れざるを得ない！」と即答。

その後も赤影は、「そうか、そうだったのか。百地三太夫殿は実在していたのか…興奮する」とこれまで見たことのないような笑顔を見せ、赤影の微笑ましい一面が垣間見える一幕となっていた。