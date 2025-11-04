

映画「ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章」が2025年11月7日（金）から公開されるのを記念し、JR西日本グループは「ニジガクとつながる ときめき KANSAI 物語」キャンペーンを11月14日（金）より開催しますます。

この企画は、映画の舞台となった京都・大阪・神戸の三都市で、デジタルスタンプラリーや「バーチャル大阪駅 4.u」のメタバースを活用したコラボ体験イベントなど、聖地巡礼ファン必見の豪華な内容です。特に、おでかけ応援アプリ「KANSAI MaaS」から購入できる「JR西日本 QR2dayパス」を活用すれば、お得に関西を周遊し、限定グッズの抽選にも参加できます。

三都市周遊のデジタルスタンプラリーで二ジガクとつながる！

関西MaaSを使った三都市周遊のデジタルスタンプラリーは、京都、大阪、神戸の三都市それぞれに設定されたコースを回り、街に迷い込んだニジガクメンバーを探し出す企画です。 いずれかのコースをクリアした方には、もれなく、描き下ろしの壁紙が配布されます。また、おでかけ応援アプリ「KANSAI MaaS」で販売中の「JR西日本QR２dayパス」の購入者を対象とした抽選で、キャストのサイン入りポスターやトレーディングカードが当たる企画も用意されており、実施期間は11月14日から2026年1月12日までです。

迷子になったニジガクメンバーを探しに三都市を巡ろう！

バーチャル大阪駅 でニジガクとつながる！

メタバース空間「バーチャル大阪駅 4.u」では、作品の登場人物を用いた特別体験が行われます。利用者はアバターで参加し、キャラクターと記念撮影ができるほか、限定のオンライン販売も予定されています。実施期間は、11月19日（水）〜 2026年1月14日（水）を予定しています。

バーチャル大阪駅 4.u

さらに、11月24日から30日までの1週間、大阪駅御堂筋口のコンコースで大型ビジュアル展示が行われます。ポスターや映像を用いた装飾で、映画の設定や舞台を紹介するということです。

ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会について

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（通称：ニジガク）は、高校生がスクールアイドルとして成長する姿を描くシリーズで、テレビアニメ第１期は2020年に放送されました。劇場版『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』はは「スクールアイドルGPX」を軸に、果林、愛、せつ菜、璃奈、栞子、ミアの6人が京阪神を舞台にそれぞれの思いを抱えて活動する様子を描きます。

「ときめき KANSAI 物語」は、京都、大阪、神戸の美しい街並みを舞台に繰り広げられるニジガクとの物語です。限定グッズのチャンスや、バーチャル大阪駅での体験など、盛りだくさんです。この秋・冬は、ニジガクとともに関西聖地巡礼の旅へ出かけましょう！

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）