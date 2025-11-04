サンダーが2季連続で開幕7連勝…1960年代のセルティックス、1990年代のロケッツに次ぐ快挙

オクラホマシティ・サンダーは、11月3日（現地時間2日、日付は以下同）にホームのペイコム・センターで開催されたニューオーリンズ・ペリカンズ戦に137－106で勝利し、今シーズン開幕から無傷の7連勝とした。

ペリカンズ戦ではシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）が30得点7アシスト、アーロン・ウィギンズが15得点、アイザイア・ハーテンシュタインが14得点14リバウンド8アシストを残すなど計8選手が2ケタ得点を記録。

昨シーズンの王者は、3日を終えてリーグ唯一の無敗を誇るも、ベストメンバーで戦っているわけではない。オールスターのジェイレン・ウィリアムズ（手首）、控えのケンリッチ・ウィリアムズ（ヒザ）はまだ出場できておらず、チェット・ホルムグレンを3試合連続で欠き、アレックス・カルーソも3試合を欠場していた。

それでも、SGAが平均33.6得点5.1リバウンド5.9アシスト1.1スティール1.1ブロック、ホルムグレンが平均23.0得点10.3リバウンド1.3スティール1.3ブロック、エイジェイ・ミッチェルが平均17.3得点3.6リバウンド3.6アシスト1.3スティール、アイザイア・ジョーが平均16.5得点5.5リバウンドに3ポイントシュート成功率42.1パーセント（平均4.0本成功）、ウィギンズが平均13.4得点4.1リバウンド2.3アシスト、ハーテンシュタインが平均10.9得点11.4リバウンド3.6アシスト1.3スティールと活躍。

今シーズンのサンダーは、オフェンシブ・レーティング117.3がリーグ7位、ディフェンシブ・レーティング104.2では堂々リーグトップを誇る。ディフェンディング・チャンピオンが7勝0敗のスタートを切ったのは、2014－15シーズンに優勝して2015－16シーズンに開幕24連勝を記録したゴールデンステイト・ウォリアーズ以来初。

なお、サンダーは昨シーズンも開幕7連勝していたため、2シーズン連続で達成。これは1963－64シーズン（7連勝）と1964－65シーズン（11連勝）のボストン・セルティックス、1993－94シーズン（15連勝）と1994－95シーズン（9連勝）のヒューストン・ロケッツに次いでNBA史上わずか3チーム目の快記録となった。

今シーズン、球団史上初の2連覇を目指すサンダーは、5日にロサンゼルス・クリッパーズ、翌6日にポートランド・トレイルブレイザーズとのアウェー2連戦に臨む。



OKC is the third team in NBA history to open consecutive seasons 7-0, joining…

▪️ Houston Rockets | 1993-94 (15-0), 1994-95 (9-0)

▪️ Boston Celtics | 1963-64 (7-0), 1964-65 (11-0) pic.twitter.com/NioPR0uCT8

- NBA (@NBA) November 3, 2025

【動画】今シーズン第2週の週間MVPに選ばれたSGAの好プレー集





