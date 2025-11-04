八村塁、今季最多28得点の活躍…レイカーズはドンチッチとリーブスを欠きながら4連勝

11月4日（現地時間3日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがモダ・センターでポートランド・トレイルブレイザーズと対戦した。

2連戦に臨むレイカーズはディアンドレ・エイトンが復帰した一方、レブロン・ジェームズ、ゲイブ・ビンセントに加え、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスが欠場。ジェイク・ラレイビア、ダルトン・コネクト、マーカス・スマート、八村、エイトンが先発に名を連ねた。

立ち上がりからスマート、エイトン、コネクトが得点を挙げると、八村もダンクで加点。点の取り合いとなったが、終盤に0－9のランを許し、24－33で第1クォーターを終了した。

八村の3ポイントシュートで始まった第2クォーターは、ベンチメンバーのニック・スミスJr.も加勢。52－53と1点差で前半を終え、八村が18得点、エイトンが13得点、コネクトとスミスJr.がともに8得点をマークした。

後半は4点ビハインドで迎えた第3クォーター開始4分43秒からエイトン、八村、スマートの連続得点で逆転。その後もリードを保ったまま進め、ジャレッド・バンダービルト、ジャクソン・ヘイズ、ブロニー・ジェームズも得点を重ねた。

最終スコア123－115でブレイザーズを下して4連勝。エイトンがチーム最多29得点10リバウンド3ブロック、スミスJr.が25得点6アシスト、ラレイビアが11得点5リバウンド6アシストを残したほか、八村が37分37秒の出場で今シーズン最多28得点に4リバウンド1アシスト1ブロック1スティールの活躍を見せた。

なお、レイカーズは6日（同5日）にサンアントニオ・スパーズと対戦する。

■試合結果



ポートランド・トレイルブレイザーズ 115－123 ロサンゼルス・レイカーズ



POR｜33｜20｜33｜29｜＝115



LAL｜24｜28｜38｜33｜＝123