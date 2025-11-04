INI、デビュー記念日にメンバーにとってもファンにとっても特別な楽曲「Brighter」のライブ映像をサプライズ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、デビュー4周年を迎えた11月3日、公式YouTubeチャンネルにて、デビューシングル「A」に収録されている楽曲「Brighter」のライブ映像を公開した。

■メンバーたちが、真っ直ぐな瞳で、心を込めて大切に歌い上げる姿が印象的なライブ映像

本映像は、2025年5月から6月にかけて開催されたアリーナツアー『2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR［XQUARE］』の最終公演（香川公演）で収録された未公開映像。デビュー日である11月3日、MINI（INIのファンの呼称）へのサプライズとして公開された。

「Brighter」は、デビューシングル「A」に「Rocketeer」とともにダブルリード曲として収録。活動曲をファン投票によって決定するという当時の異例の企画により、メンバーにとってもMINIにとっても特別な楽曲となっている。

美しいピアノのアルペジオの旋律に乗せて届けられるのは “道を失った自分に大切な人が道を照らしてくれ、それによって前に進めるようになる”というメッセージ。白いスーツ姿のメンバーたちがペンライトに照らされるなか、真っ直ぐな瞳で、心を込めて大切に歌い上げる姿が印象的なライブ映像となっている。

初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の公開記念舞台挨拶、Instagramライブ、『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』への出演、そして本映像の公開と、盛りだくさんとなったINIのデビュー記念日。今後の活動にも注目だ。

■映画情報

「INI THE MOVIE『I Need I』」

10月31日（金）公開

出演：池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅

監督：榊原有佑 武桜子 原田大誠

配給：TOHO NEXT 吉本興業

