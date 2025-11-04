シソンヌ・長谷川忍、コロチキ・ナダルは「芸人界のスーパーマン」 タクシーでの“驚異の行動”明かす
お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍が4日、都内で行われた映画『スーパーマン』デジタル配信記念イベントに登場。後輩芸人であるコロコロチキチキペッパーズのナダルの“驚きの行動”を明かした。
【写真】真剣⋯スーパーマンについて熱く語り合う長谷川忍＆武内駿輔
長谷川はイベントに合わせ、周囲の“神ってる”人物を紹介するコーナーでナダルの名前を挙げた。その理由について10年以上前からキャラクターを変えていないとし、「あんなに周りから言われるのに変わらないのはすごい」と持ち上げた。
ナダルとタクシーに同乗した際のエピソードも披露。運転手から「普段なら5分ですけど、10分くらいですかね」と伝えられると、ナダルはストップウォッチを使って時間を計りだしたといい、「なにかあった時にディスカッションできるように時間を計ってくれたのだと思う。みんなを守るために」と話した。
このエピソードを隣で聞いていた声優の武内駿輔は驚きの表情に。長谷川は「みなさんのイメージだと好印象ではないかもしれないが、あいつは正義をぶらしていない。芸人界のスーパーマンです」といじっていた。
本作はアメコミヒーローの原点として世界中で愛され続ける『スーパーマン』の完全新作。日本では公開初週の週末興行収入・動員ランキングでともに洋画No.1を記録し、累計興行収入は10億円を超えた。ワーナー ブラザース ジャパンのテレビジョン＆ホームエンターテイメント部門は今月5日から、デジタルレンタルを開始する。
