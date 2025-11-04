お笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹（34）が4日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。恋愛に関する驚きのルールを明かした。

この日は「潔癖四天王VSズボラ大激論SP」として、芸能界屈指の潔癖性、バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長、モデルでタレントの鈴木奈々、「Kis―My―Ft2」二階堂高嗣とともに出演した。

潔癖のルールについて話をする中、「キスの前は消毒液でうがいして！」とボードが出ると、MCの「ハライチ」澤部佑が「これどなたですか？」と聞くと、宮下が手を挙げ、「いや、これちょっと、確かに衝撃的な話だなとは思うんですけど、キスの前はイソジンでうがいしないと嫌。だから僕は不思議なもんで、もうイソジンの香りを嗅ぐと興奮するようになっちゃって。不思議なもんで」と苦笑。

これには“潔癖仲間”の鈴木も「いやだ、いやだ」と拒否反応。宮下は「僕もこれはやばいなとは思うんですけど、やっぱりちょっとうーんってなっちゃうんですよ。気になっちゃう。で、やっぱり食事後すぐにキスとかする人たちいるじゃないですか。でも、前回の食事の香りがするの嫌。他人の口の中で噛んだ食べ物の香りがするのが僕ちょっと気になる。どうしても気になっちゃう。だから、僕はキスとかはだからスケジュールを立てるんですよ」と明かした。

スタジオから驚きの声が上がる中、「すぐには受け入れられない話だとは思うんですけども」と宮下。「“8時にキスをしましょう”っていうのを決めて、アラームをつけといて8時になったら、キスする。不思議なもんで、妻はそのシステムに慣れたのか、アラームが鳴るとかそういうのじゃなくて、たまにやっぱりあるじゃないですか、雰囲気でそういう感じになること。俺側からじゃなくて向こうから“イソジン！”って言うようになって」と苦笑した。