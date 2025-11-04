4日に投開票されるアメリカ・ニューヨークの市長選挙で、初めて“イスラム教徒”の市長が誕生する可能性が出ています。異色の最有力候補・マムダニ氏（34）とは、どのような人物なのでしょうか。

【写真を見る】真冬の凍えそうな海にスーツ姿で入り“家賃凍結”を訴える動画

看板政策「家賃凍結」 勢いを見せる異色の候補者

深夜0時すぎ、ニューヨーク市内の一角。

ニューヨーク市長選 マムダニ候補（34）

「私は多くの人が休息している時間に、毎日懸命に働く人々のことを考えています」

支持者らを前に、真夜中に異例の会見を行ったのは、ニューヨーク市長選挙の候補・マムダニ氏です。マムダニ氏は34歳で、インド系の両親を持つイスラム教徒。アフリカのウガンダで生まれ、7歳のころニューヨークに移住してきました。

過去にラッパーとして活動していたことも。

出馬を表明した1年前は無名だったマムダニ氏。なぜ選挙戦の“最有力候補”に躍り出たのでしょうか。

記者

「こちらはマンハッタンから川を隔てた移民の方が多く暮らす街です。こうした庶民的なエリアでマムダニ氏の支持が広がっているといいます」

マムダニ氏の支持者

「食品3つで50〜60ドル（約9000円）もする。インフレがすごくて、今は何もかも高すぎます」

マムダニ氏の支持者

「友人の多くは家賃を払えず、引っ越さざるを得ませんでした」

全米の中でも、とりわけ物価高が深刻なニューヨーク。特に家賃が高騰し、暮らしがままならない人が続出しています。

マムダニ候補

「次期ニューヨーク市長として、家賃を凍結します」

マムダニ氏が“看板政策”とするのが「家賃の値上げ凍結」。真冬の凍えそうな海にスーツ姿で入り、“家賃凍結”を訴えた動画は、SNS上で100万回以上再生されました。

マムダニ候補

「億万長者たちに『この街はあなたたちだけのものではない』と伝えられる」

自らを「民主社会主義者」と呼び、市営バスや保育の無償化なども公約に掲げています。

1兆5000億円あまりの財源は、富裕層や大企業への課税などで賄うとしていて、既存の政治に不信を持つ層から期待を寄せられています。

マムダニ氏の支持者

「これまでとは違う新しい人が必要なんだ」

当選すれば初のイスラム教徒の市長となるマムダニ氏。対抗馬はクオモ前ニューヨーク州知事で、マムダニ氏の政策について、財源のあてがなく、実現不可能だと主張し、終盤で猛追しています。

この人も、批判の矛先を向けています。

トランプ大統領

「人生で1日も働いたことがない男が、どういうわけか人気者になった。マムダニは共産主義者だ。下劣で卑怯だ」

11月2日に発表された最新の世論調査では、トランプ大統領や与党・共和党の支持率が低下。こうした状況などからトランプ氏は、野党・民主党候補であるマムダニ氏を激しく攻撃し、当選した場合は「ニューヨーク市への予算を凍結する」ことも示唆しています。

破竹の勢いを見せる異色の候補者を直撃すると…

マムダニ候補

「（Ｑ.市長になったら最初に取り組むことは？）まずは火曜の決戦に勝たないとね」

ニューヨーク市長選は11月4日に投開票されます。