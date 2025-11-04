ブルダック炒め麺が「じゃがりこ」に！見た目も赤いスティックで旨辛チキンの味わい再現
【モデルプレス＝2025/11/04】カルビーのスナック「じゃがりこ」ブランドから、「ブルダック炒め麺」の味を再現した「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」が、2025年12月1日（月）から全国のコンビニエンスストアで、12月8日（月）からコンビニエンスストア以外の店舗でも数量限定発売される。
「じゃがりこ辛いやつ」シリーズは、練り込み製法に加え、本格的な刺激のある辛さを実現する「コーティング製法」を用いた商品ライン。今回、全世界で80億食販売、日本国内での販売数は1億食を突破した、韓国発の旨辛フード「ブルダック炒め麺」とコラボレーション。本格的な刺激のある辛さを再現した。
「ブルダック炒め麺」の“辛すぎ！でも旨すぎ！”な魅力を、「じゃがりこ」独自の製法で再現すべく、「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」は発売までに1年4か月を要し、ブルダックファンや韓国好きなど幅広い層に向けておすすめしたくなる美味しさを追求。炭火の風味を感じる旨辛チキンの味わいを形にした。
ブルダックソースをイメージした赤色のスティックは、見た目から辛さを想起させ、食べる前の期待感を高めてくれる。パッケージは、ブルダックのパッケージカラーである黒を基調とし、「ブルダック炒め麺」のロゴとキャラクターのホチを配置。ひと目でコラボレーション商品とわかるデザインに仕上げた。（modelpress編集部）
価格：オープン（想定価格 税込み164円前後）
発売日／販売エリア
2025年12月1日（月）：全国のコンビニエンスストア
2025年12月8日（月）：コンビニエンスストア以外の店舗
※無くなり次第終了
※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がある。
※店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある。
【Not Sponsored 記事】
